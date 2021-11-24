Штучний інтелект розпізнає мову та відразу супроводжує її сурдоперекладом

Китайські зимові Олімпійські ігри буде коментувати незвичайний коментатор. Цього разу замість живих ведучих використовують технології штучного інтелекту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Віртуальну ведучу майже неможливо відрізнити від живої. Її запустила китайська медіагрупа.

Читайте такожПрогноз магнітних бур на грудень: коли очікувати удару по судинахШтучний інтелект розпізнає мову й одразу супроводжує її сурдоперекладом. Завдяки такому інноваційному рішенню понад 27 мільйонів китайців з проблемами слуху зможуть повноцінно стежити за Олімпіадою.

Зазначається, що медіакомпанія планує залишити віртуальну ведучу в ефірі й після завершення Олімпіади-2022.

Як раніше повідомляв УНІАН, в іракському місті Мосул відкрився мультимедійний ресторан, в якому замовлення приймає інтерактивний стіл, а замість офіціантів працюють роботи.

Власник ресторану розповів, що все в ресторані є цифровим, включаючи 15 діджитал-столів з вбудованим інтерактивним меню. Він каже, що самі роботи імпортовані, але програмували їх місцеві інженери.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Анастасія Горбачова