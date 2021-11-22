Два андроїда курсують по ресторану по рейках і доставляють замовлення відвідувачам.

В іракському місті Мосул відкрився мультимедійний ресторан, в якому замовлення приймає інтерактивний стіл, а замість офіціантів працюють роботи.

Про це повідомляє Techxplore.

Власник ресторану розповів, що все в ресторані є цифровим, включаючи 15 діджитал-столів з вбудованим інтерактивним меню. Він каже, що самі роботи імпортовані, але програмували їх місцеві інженери.

"По телевізору можна побачити роботів і столи з сенсорним екраном в Об'єднаних Арабських Еміратах, Іспанії та Японії. Я намагаюся донести ці ідеї до Мосула", - сказав він.

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Два андроїда курсують по ресторану по рейках і доставляють замовлення відвідувачам.

Інтер'єр закладу дозволяє гостям ненадовго відчути себе в космічній подорожі - з планетами, зірками і астронавтами.

Варто відзначити, що роботи не замінили весь персонал в ресторані: їм допомагають четверо офіціантів-людей. Вони збирають посуд з підносів роботів і ставлять їх на столи.

Як повідомляв УНІАН, компанії в Північній Америці за перші 10 місяців 2021 року взяли в роботу рекордну кількість роботів.

Автор: Олег Давигора