Група зламала кілька технологічних компаній, про що раніше не повідомлялося,

Російські хакери, що стоять за успішним зломом федеральних агентств США у 2020 році, в останні місяці намагалися проникнути в урядові мережі Америки та Європи.

Про це повідомляє CNN із посиланням на аналітиків з кібербезпеки, які відстежують діяльність групи.

Група зламала кілька технологічних компаній, про що раніше не повідомлялося, розповів журналістам старший віце-президент і технічний директор компанії з кібербезпеки Mandiant Чарльз Кармакал. За його словами, хакери також використовували нові інструменти та методи в деяких своїх операціях цього року.

"Група скомпрометувала кілька державних структур, організацій, що займаються політичними і зовнішньополітичними питаннями, а також постачальників технологій, що забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій в Північній Америці і Європі", - сказавши Кармакал.

Однак він відмовився назвати постачальників технологій. Неясно також, до яких саме даних, якщо це відбулося, отримали доступ хакери.

Читайте такожMicrosoft звинувачувала російських хакерів у потужній кібератаці на держагентства СШАОфіційний представник США, знайомий з ситуацією, повідомив журналістам, що федеральні агентства відстежують останні дії російських хакерів.

"Це питання порушувалося на нещодавніх засіданнях Ради національної безпеки", - зазначив чиновник на умовах анонімності.

Згадувана група російських хакерів найбільш відома тим, що використовувала програмне забезпечення, створене американським федеральним підрядником SolarWinds, для злому щонайменше дев'яти агентств США. Про подію стало відомо у грудні 2020 року.

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Автор: Катерина Комолова