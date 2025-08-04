Примітно, що цей екземпляр - найдавніший з відомих плезіозаврів з району Хольцмадена.

У Німеччині виявлено новий вид стародавньої морської рептилії - плезіозавра, який плавав в океанах 183 мільйони років тому. Про це пише Interesting Engineering.

Відкриття було зроблено в результаті вивчення скам'янілого скелета з німецького сланцю Посидонія - скам'янілого пласта, відомого своїми добре збереженими юрськими зразками.

Палеонтологи з Музею природознавства в Білефельді назвали цей вид Plesionectes longicollum, що означає "довгошиїй майже плавець".

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За словами дослідників, ця скам'янілість доповнює відоме розмаїття морського життя в критичний період історії Землі - ранній тоар, що відзначився значними змінами навколишнього середовища.

"Новий ідентифікований екземпляр не схожий на жоден із раніше знайдених. Історія Plesionectes - це історія терпіння і наполегливості", - йдеться у статті.

Скам'янілість, що є майже повним скелетом, було спочатку виявлено 1978 року в кар'єрі в Хольцмадені, південно-західна Німеччина. Десятиліттями він зберігався в музейних колекціях, чекаючи вивчення. Лише нещодавно він був визнаний унікальним видом після комплексного анатомічного аналізу, проведеного дослідниками Свеном Саксом і доктором Даніелем Мадзією.

Важливо, що ця особина належить "статевонезрілій особині" і особливо цікава тим, що також зберегла залишки скам'янілих м'яких тканин. Сакс, провідний автор дослідження, сказав:

"Цей екземпляр перебуває в колекціях уже кілька десятиліть, але попередні дослідження так і не змогли до кінця вивчити його відмінні анатомічні особливості".

Незважаючи на відносно молодий вік на момент смерті, екземпляр має відмінні анатомічні особливості, які відрізняють його від інших відомих плезіозаврів. Вони були довгошиїми м'ясоїдними морськими рептиліями, які існували понад 100 мільйонів років у юрському і крейдяному періодах, перш ніж вимерли.

Цікаво, що цю групу морських рептилій часто називають "морськими монстрами", і вони співіснували з динозаврами, які домінували на суші.

Примітно, що цей екземпляр - найдавніший з відомих плезіозаврів з району Хольцмадена. Він датується раннім тоарським періодом. У той час океани Землі пережили аноксичне явище, за якого великі території виявилися сильно виснажені розчиненим киснем.

Зазначається, що з різким падінням рівня кисню глибинні океанські води стали застійними і токсичними. Ці зміни призвели до масового вимирання морських організмів, водночас створивши ідеальні умови для збереження копалин, подібних до знайдених у сланці посидонія. Мадзія з Польської академії наук додав:

"Це відкриття додає ще один фрагмент до головоломки еволюції морських екосистем у критичний період історії Землі. Ранній тоарський період, коли жила ця тварина, був відзначений значними змінами довкілля, включно з великим аноксичним явищем, що вплинуло на морське життя по всьому світу".

Важливо, що подальше вивчення цього стародавнього довгошиїго плавця може допомогти зрозуміти, як життя в океанах адаптувалося й урізноманітнювалося в цей бурхливий період історії Землі.

Скам'янілість тепер є постійною частиною колекції Державного музею природознавства Штутгарта, де вона офіційно каталогізована як зразок SMNS 51945.

Новини про вивчення динозаврів

У Китаї палеонтологи виявили новий вид травоїдних динозаврів, які не гарчали, а видавали звуки, більше схожі на пташині. Новий вид, який, як стверджується, умів свистіти і цвірінькати, отримав назву Pulaosaurus qinglong - на честь міфічного китайського дракона, відомого гучним криком. Pulaosaurus був невеликим рослиноїдним динозавром близько 60 сантиметрів завдовжки і ходив на двох ногах.

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