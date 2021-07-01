Перший туристичний суборбітальний політ на кораблі New Shepard компанії Blue Origin, що належить Безосу, відбудеться 20 липня.

Найбагатша людина в світі Джефф Безос розкрив ім'я четвертого пасажира, який відправиться в суборбітальний політ разом з ним на космічному кораблі New Shepard 20 липня.

Цим пасажиром стала 82-річна Уоллі Фанк, про що Безос повідомив у своєму Instagram. "Ніхто не чекав так довго ... настав твій час. Ласкаво просимо в команду, Уоллі", - написав Джефф Безос.

Уоллі Фанк - перша жінка - інспектор з безпеки польотів у Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA) США - працювала в Національній раді з транспорту та безпеки (NTSB). Крім того, вона брала участь у програмі «Меркурій 13» - ініціативі групи феміністок, які бажали довести, що жінкам в космосі теж є місце. Вона пройшла підготовку до космічного польоту, виконавши численні тести, і була однією з кращих серед учасників тієї місії. Однак NASA, що не мало відношення до цієї програми, так і не запросило нікого з учасниць програми для здійснення космічного польоту.

Читайте такожNASA схвалило ракету Безоса для космічних запусківПерший туристичний суборбітальний політ на кораблі New Shepard компанії Blue Origin, що належить Безосу, відбудеться 20 липня. Разом із засновником компанії в політ відправиться його брат Марк, Фанк, а також ще один пасажир, який викупив квиток на аукціоні за $28 млн, повідомляє kommersant.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла