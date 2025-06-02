Вчені розглянули геологічне минуле корінної породи Трансантарктичних гір, яка утворює основу цих гір.

Антарктика ховає секрет під своїми величезними льодами: стародавній і суворий ландшафт, який тільки зараз починає розкривати своє геологічне минуле.

Як пише Interesting Engineering, Трансантарктичні гори, що розділяють Східну Антарктиду і Західну Антарктиду, давно цікавлять дослідників і вчених.

Питання про те, як утворився цей неймовірний ландшафт, і який вплив він справив на колосальні крижані щити, що вкривають континент сьогодні, лежать в основі нового дослідження, очолюваного геологом Тімоті Полсеном з Університету Вісконсін-Ошкош та термохронологом Джеффом Беновіцем з Університету Колорадо в Боулдері.

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"Раннє дослідження Антарктичного континенту виявило дивовижний результат: гірський ланцюг завдовжки 3500 км з вершинами понад 4500 м, що перетинає внутрішню частину Антарктичного континенту. Цей хребет був відомий як "великий антарктичний горст", а сьогодні він відомий як Трансантарктичні гори. Нині ці гори обмежують Східно-Антарктичний крижаний щит, який йде зі Східної Антарктиди до низьких висот у морі Росса", - сказав Полсен, провідний автор статті, опублікованої в журналі Earth and Planetary Science Letters.

Підлідна корінна порода

Зазначається, що різноманітний ландшафт, прихований під льодом Антарктиди, давно спантеличує вчених. Це дослідження розглянуло геологічне минуле корінної породи Трансантарктичних гір, яка утворює основу цих гір.

Корінна порода Трансантарктичних гір має довгу і складну геологічну історію, що налічує сотні мільйонів років. Вона діє як важливий геологічний і фізичний розділ в Антарктиді. Вона розділяє старий, стабільний Східно-Антарктичний кратон від більш активної Західно-Антарктичної рифтової системи.

Важливо, що недавні дослідження показують, що корінна порода Трансантарктичних гір мала набагато активніше минуле, ніж вважалося раніше. Це включає в себе повторювані цикли горотворення, підйому і подальшої ерозії. Ці геологічні події пов'язані з великими зсувами тектонічних плит Землі і навіть з періодами минулих заледенінь.

Вчені змогли розкрити секрети прихованої корінної породи, проаналізувавши мінеральні зерна в магматичних породах Трансантарктичних гір. Беновіц, співавтор статті, сказав:

"Антарктичні крижані щити покривають і приховують геологію корінної породи Антарктиди. Тимчасова і температурна еволюція корінної породи Трансантарктичного фундаменту може дати важливі підказки для розуміння розвитку підлідного рельєфу корінної породи Антарктиди, особливо стародавніх ландшафтів, які передували кайнозойському підйому Трансантарктичних гір, і того, як ці старі гори могли вплинути на льодовикові цикли".

Група виявила докази кількох переривчастих фаз горотворення і подальшої ерозії в корінній породі Трансантарктичних гір.

"Наші нові результати показують, що фундаментні породи Трансантарктичних гір зазнали кількох переривчастих подій горотворення та ерозії, створивши поверхні, уздовж яких відсутні стародавні породи", - заявив Полсен.

Цікаво, що ці події послідовно корелюють з великими змінами тектонічних плит уздовж кордонів Антарктиди і навіть надають додаткову підтримку значному льодовиковому періоду близько 300 мільйонів років тому. Це вказує на те, що топографія континенту зазнала значних змін протягом геологічного часу, сформованих силами підйому, ерозії та навіть стародавніми зледеніннями, які, в свою чергу, могли вплинути на більш пізні цикли льодовикового покриву.

Зазначається, що інше недавнє дослідження привернуло увагу до прихованого гірського хребта, похованого під Східно-Антарктичним крижаним щитом. Вчені повідомили про нові дані, які свідчать про те, що ця значна геологічна формація утворилася понад 500 мільйонів років тому. Однак гірський хребет ніколи не спостерігався безпосередньо.

Важливо, що результати дослідження дають уявлення про давню тектонічну історію Антарктиди і про те, як континенти розвивалися протягом величезних геологічних часових масштабів.

Вивчення Антарктиди

Учені виявили в Антарктиді незвичайне явище, яке вони назвали "льодовим піратством" - коли один льодовик краде лід в іншого. Дослідники відстежували потік льоду протягом 17 років, вивчаючи супутникові знімки. Зміни в льодовиковому потоці спостерігалися на Східному льодовику Колера. Протягом періоду дослідження швидкість руху льодовика зростала, тоді як його сусід, Західний льодовик Колера, навпаки сповільнювався. Дослідники дійшли висновку, що в даному випадку мав місце взаємний вплив льодовиків один на одного.

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