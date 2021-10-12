Зловмисники вимагали викуп за те, щоб сайт АНЦ знову почав працювати, повідомив гендиректор аптечної мережі.

В Україні хакери зламали велику мережу аптек – АНЦ, заблокували роботу сайту і "вирубили" інтернет.

Зловмисники вимагали викуп за те, щоб робота аптек повернулася в колишнє річище, поділився в Facebook гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина.

За його словами, хакерам ніхто не збирався платити, й робиться все можливе для того, щоб зловмисників спіймали й притягли до відповідальності.

"...наша команда працює над відновленням інфраструктури, яке, швидше за все, займе кілька днів (чого варте тільки придбання, доставка і налаштування нових маршрутизаторів у понад 1000 аптек)", – додав керівник.

У прес-службі кіберполіції УНІАН повідомили, що наразі їм нічого не відомо про цю хакерську атаку.

Читайте такожКіберполіція попередила про масовану кібератаку на держустанови й приватні компаніїТакож у відомстві зазначили, що у будь-якому разі заявник має звертатися до органів Національної поліції, де справу розслідуватимуть слідчі, які звертаються до кіберполіції, якщо необхідна допомога саме фахівців, які протидіють подібним злочинам.

Нагадаємо, в Україні наприкінці червня 2017 року вірус-вимагач атакував комп'ютери уряду, банків та підприємств.

Кібератаки відбулися і в низці інших країн, зокрема, в Італії та в Ізраїлі.

У Центральному розвідувальному управлінні США вважали, що до кібератак причетні російські військові хакери.

Автори: Олена Милосердова, Екатерина Присяжнюк