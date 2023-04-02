Вона створена завдяки найсучаснішій бортовій системі обробки зображення.

Група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі (NYUAD) та Центру космічної науки ОАЕ створила нову деталізовану мапу Червоної планети - Марсу.

Як повідомляє Space.com, карту було створено завдяки найсучаснішій бортовій системі обробки зображення Hope - Emirates Exploration Imager (EXI).

"Ми плануємо зробити нашу мапу доступною для всієї планети як частину нового та вдосконаленого атласу Марса, над яким ми працюємо. Вона буде доступна як англійською, так і арабською мовами після публікації. Ми сподіваємося, що ця доступність зробить її чудовим інструментом для дослідників, а також студентів, щоб дізнатися більше про Марс і продемонструвати можливості, які може запропонувати космічний сектор в ОАЕ", — зазначив керівник групи, дослідник Дімітра Атрі.

Для створення мапи Атрі та команда взяли понад 3000 спостережень з EXI, зроблених протягом одного марсіанського року. Цей період еквівалентний двом рокам на Землі. Після цього вони об’єднали зображення разом, щоб створити кольорову композицію.

Інші новини про космос

Нещодавно за допомогою телескопа Вебба науковці змогли дослідити екзопланету розміром з Землю. Вона обертається навколо зірки лише за 1,5 дня та отримує вчетверо більше випромінювання, ніж Земля.

Крім того, вчені за допомогою телескопа Hubble виявили звивисту галактику неправильної форми.

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