Прорив в астрономії: вперше виявлено перші сліди Дев’ятої планети Сонячної системи

Вчені виявили об’єкт, яскравість і рух якого точно відповідають тому, що очікується від таємничого тіла.

Вчені, схоже, зробили прорив у пошуках Дев'ятої планети – вони виявили слабкий об'єкт, яскравість і повільний рух якого точно відповідають тому, що очікується від космічного тіла на такій відстані від Землі та Сонця.

Переглядаючи інфрачервоні спостереження, зібрані десятиліття тому, вони знайшли об’єкт, який був у певній точці на одному знімку й змістився на іншу позицію на другому, зробленому через 23 роки, пише Wion.

Дослідження вчених із Національного університету Цінхуа на Тайвані було опубліковано в журналі Publications of the Astronomical Society of Australia. Автори заявили, що після аналізу мільйонів інфрачервоних джерел цей об’єкт виявився єдиним найкращим кандидатом.

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Однак вони підкреслюють, що це ще не підтвердження існування дев’ятої планети – це лише нова ціль, на якій їм варто зосередитися в пошуках цього невловимого тіла, яке може як існувати, так і не існувати.

Чому ми вважаємо, що Дев’ята планета існує

Дев’ята планета, як і раніше, залишається гіпотетичним об’єктом, проте астрономи впевнені, що вона існує – навіть попри те, що її ніколи не бачили.

На її реальність вказують певні ознаки. Кілька об’єктів у тому регіоні, судячи з усього, "згрупувалися" навколо якогось невідомого тіла – це відбивається на їхніх незвично нахилених орбітах. Це дає підстави вважати, що їх притягує гравітація якогось більшого тіла.

Ця планета, ймовірно, ховається за Нептуном – на відстані сотень астрономічних одиниць, у холодній і темній області, куди сонячне світло ледь доходить.

Через це пошуки Дев’ятої планети вкрай ускладнені – адже світло від неї майже не відбивається у бік Землі. Але планети випромінюють тепло – тому астрономи почали використовувати космічні апарати, здатні вловлювати інфрачервоне випромінювання.

Проаналізували спостереження 1983 та 2006 років

Террі Лонг Фан та його команда вивчили дані двох таких місій – IRAS, Інфрачервоного астрономічного супутника 1983 року, та японського апарату AKARI, який проводив інфрачервоні спостереження у 2006 та 2007 роках.

Цей тривалий проміжок часу дав вченим можливість зрозуміти, як далека планета могла б зміститися зі свого місця. Вони шукали об’єкти, які з’являлися в обох спостереженнях і відповідали повільному руху.

Вчені шукали планету, розташовану на відстані від 500 до 700 астрономічних одиниць і масою приблизно в 7–17 разів більшою за масу Землі – перевіряючи її за яскравістю, положенням та інфрачервоними характеристиками.

Вони знайшли 22 можливі збіги, потім ця кількість скоротилася до 13 – і в підсумку у них залишився лише один кандидат. Цей об’єкт за час між спостереженнями IRAS та AKARI перемістився на 47,46 кутових хвилин.

Чому його ще не оголосили Дев’ятою планетою

Хоча вчені, можливо, й виявили кандидата на роль Дев’ятої планети, вони не поспішають це підтверджувати. Він все ще має відповідати параметрам об’єкта, який міг би пояснити незвичайні траєкторії тіл у зовнішній частині Сонячної системи. Для цього він повинен рухатися по правильній траєкторії.

Фан заявляє, що в подальших дослідженнях варто використовувати камеру темної енергії на 4-метровому телескопі "Бланко" в Чилі – щоб перевірити, чи рухається цей об’єкт по тій орбіті, яка дозволить визнати його Дев’ятою планетою.

Раніше УНІАН повідомляв про останнє попередження Стівена Гокінга щодо ШІ.

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