Інтенсивність потоків здатна впливати на екосистеми галактики.

Група астрономів та астрофізиків прорахувала, до якої швидкості здатні "розганятися" потоки вітрів, утворені із ядер чорних дір в космосі.

Відповідне дослідження провели на базі Національного інституту астрофізики в межах проекту SUBWAYS (дослідження вітрів з надмасивної чорної діри за допомогою рентгенівського випромінювання, пише Universe Today.

Під час розрахунків науковці використали телескоп XMM-Newton та провели рентгенівську спектроскопію 22 чорних дір.

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У приблизно 30% випадках швидкість вітру (потоки виникають з акреційного диска діри під час викиду пилу та газу до міжзоряного простору) досягала позначки у 300 млрд м/с.

Відповідний аналіз галактичних ядер тривав упродовж 18 земних днів (у космосі це зайняло часу близько 1,6 мільйона секунд).

Як заявив один з керівників проекту Марчелл Брус, інтенсивність та швидкість таких вітрів здатна регулювати екосистеми галактик.

"Ці результати дозволяють нам більш впевнено стверджувати, що значна частка активних галактичних ядер містить надшвидкі вітри та надшвидкі потоки. І ми змогли підтвердити, що інтенсивність цих газових потоків достатня, щоб істотно змінити екосистеми своїх галактик", - вказав він.

Інший дослідник проекту Габріеле Мацеу вказав, що за підсумками дослідження вчені отримали нові докази існування високоіонізованої матерії. Вона утворюється з найбільш активних ділянок галактичних ядер. Дослідник вказав, що швидкість такої матерії майже досягає швидкості світла.

Вчені відкрили одну за наймасивніших чорних дір космосу

Нагадаємо, що вчені Британії завдяки гравітаційному лінзуванню помітили у космосі надмасивну чорну діру, яка за масою перевищує розміри Сонця майже в 30 мільярдів разів.

Відповідне дослідження зробили вчені з Даремського університету. Команда у своїх висновках зазначила, що знайдена дірка - одна з найбільших коли-небудь знайдених в космосі. Також це перше відповідне відкриття, здійснене за технологією гравітаційного лінзування. Астрофізики вказали, що надалі можна очікувати більше досліджень за цим напрямком, з огляду на успішність експерименту.

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