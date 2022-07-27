Мертвих павуків використовують як "захоплення" для підйому невеликих крихких предметів.

Вчені знайшли спосіб перетворити мертвих павуків на "некроботів", щоб використовувати їх для підйому дрібних предметів.

Результати відповідного дослідження були опубліковані в журналі Advanced Science.

Перетворення мертвих павуків в механічні захоплення може здатися кошмарним сценарієм, але це може мати відчутні переваги. Лапи павука можуть міцно і м'яко захоплювати великі, тендітні предмети неправильної форми, не ламаючи їх.

Вчені з Університету Райса виявили спосіб змусити лапки мертвого павука розвертатися і чіплятися за предмети. Вони назвали цей новий тип робототехніки "некроботикою".

Як не дивно, у павукових ніг немає м'язів для розгинання, а замість цього вони рухають ногами за рахунок гідравлічного тиску - у них є так звані головогруди, які скорочуються, направляючи внутрішню рідину тіла в ноги, змушуючи їх витягуватися.

Використовуючи цю особливість команді дослідників вдалося змусити мертвого павука схопитися за маленький м'ячик. Вони також показали, що павук може витримати вагу іншого павука приблизно такого ж розміру.

"Концепція некроботів, запропонована в цій роботі, використовує унікальні конструкції, створені природою, які складно або навіть неможливо відтворити штучно", - говорять дослідники у своїй статті.

Павуки також біологічно розкладаються, тому їх використання як частин роботів зменшить кількість відходів у робототехніці.

Одним з недоліків захоплення мертвого павука є те, що він починає зношуватися через два дні або після 1000 циклів відкриття і закриття.

"Це пов'язано зі зневодненням суглобів. Ми думаємо, що зможемо розв'язати цю проблему, завдавши полімерні покриття", - припускають вчені.

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