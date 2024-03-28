За словами дослідників, у цієї людини був високий ризик розвитку карієсу прямо перед смертю.

Учені виявили докази наявності бактерій, що викликають карієс і захворювання ясен, у корінних зубах людини віком 4000 років.

В останках зубів, виявлених у вапняковій печері в графстві Лімерик, Ірландія, дослідники виявили "безпрецедентну кількість" ДНК Streptococcus mutans, типу бактерій у роті людини, відповідальних за карієс, пише Independent.

Вважається, що зуби належали людині періоду бронзового століття. Команда заявила, що виявила й інші типи мікробів, що викликають захворювання ясен, зокрема Tannerella forsythia.

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На основі аналізу вчені змогли реконструювати геноми - повний набір генетичного матеріалу - стародавніх бактерій.

Дослідники заявили, що їхня робота, опублікована в журналі "Молекулярна біологія та еволюція", допомагає пролити світло на те, як людська дієта розвивалася протягом століть, особливо щодо споживання цукру.

Вони також заявили, що S. mutans "винятково рідко" можна виявити в зразках стародавніх зубів, оскільки ця бактерія виробляє кислоти, що викликають карієс зубів, але також руйнує ДНК.

Дослідники заявили, що прохолодні, сухі та лужні умови печери в Кіллуразі, можливо, допомогли "винятковому збереженню" ДНК S. mutans.

Лара Кессіді, доцент Трініті-коледжу в Дубліні, сказала: "Ми були дуже здивовані, побачивши таку велику кількість мутанів у цьому 4000-річному зубі.

"Це надзвичайно рідкісна знахідка, і вона дає змогу припустити, що прямо перед смертю у цієї людини був високий ризик розвитку карієсу".

Однак дослідники вважають, що "високий вміст" ДНК S. mutans у корені одного зуба також потенційно може вказувати на дисбаланс або порушення мікробної спільноти в роті.

Вони сказали, що, ґрунтуючись на аналізі ДНК, обидві бактерії сильно змінилися від бронзового століття до наших днів, але додали, що любов людства до цукру в останні роки, можливо, мала "надмірний вплив" на їхню еволюцію.

Дослідники додали, що S. mutans здатна засвоювати цукри з харчових продуктів, що потрапили в зуби, для виробництва кислот, що дає змогу цій бактерії "процвітати", даючи їй перевагу перед іншими подібними типами бактерій.

Професор Кессіді сказав: "С. mutans дуже добре вміє обмінюватися генетичним матеріалом між штамами. Це дає змогу поширити вигідну інновацію по лініях мутантів, замість того, щоб одна лінія стала домінувати і замінювати всі інші".

Команда повідомила, що археологи спостерігали збільшення кількості зубних порожнин в рештках скелетів, коли люди почали займатися вирощуванням зернових, але руйнування зубів стало набагато більш поширеним явищем у період раннього Нового часу, починаючи приблизно з 1500 року нашої ери.

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