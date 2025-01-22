За словами авторів дослідження, було запропоновано дві основні гіпотези для пояснення перекошеного вигляду Марса.

Вчені розкрили 50-річну таємницю, що оточує так звану "марсіанську дихотомію" - різкий контраст між південними височинами і північними низовинами Марса.

Використовуючи дані з посадкового модуля InSight, дослідники припустили, що різниця криється у внутрішніх планетарних процесах, а не в зовнішніх космічних зіткненнях, пише Newsweek.

Аналізуючи марсотрясіння, вчені виявили докази того, що таємничий розрив міг бути сформований закономірностями теплопередачі глибоко всередині червоної планети.

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За словами авторів дослідження, було запропоновано дві основні гіпотези для пояснення перекошеного вигляду Марса.

Ендогенна гіпотеза припускає, що сили всередині планети, такі як передача тепла і динаміка мантії, сформували її поверхню. Екзогенна гіпотеза, з іншого боку, приписує відмінності масивним зіткненням з небесними тілами розміром з Місяць або менше в далекому минулому Марса.

Використовуючи сейсмометр InSight, дослідники проаналізували вібрації від марсотрясінь, щоб розкрити підповерхневі секрети планети. Дані показали, що сейсмічні хвилі, які проходять через південні височини, втрачають енергію швидше, ніж хвилі в північних низинах, що вказує на те, що порода під південними височинами значно гарячіша.

Ця різниця температур узгоджується з моделями, які припускають, що дихотомія виникла через внутрішні сили.

Учені вважають, що на початку історії Марса рух тектонічних плит і динаміка розплавлених порід могли створити нерівну кору. У міру охолодження планети рух припинився, створивши "застійну кришку", яка зберегла дихотомію.

Потім закономірності конвекції всередині розплавлених надр Марса закріпили драматичний поділ, який сьогодні вивчають фахівці.

"Завдяки аналізу марсотрясінь InSight ми досягли значного прогресу в розумінні цього явища. Результати, підкріплені геохімічним аналізом марсіанських метеоритів, надають цінні сейсмологічні спостереження, які підтверджують "ендогенну" гіпотезу, припускаючи, що мантійна конвекція відіграє вирішальну роль у формуванні дихотомії марсіанської кори", - розповіли вчені.

Хоча це дослідження проливає світло на походження дихотомії, воно не розв'язує загадку повністю. За словами дослідників, для підтвердження результатів матимуть вирішальне значення додаткові дані про марсотрясіння.

Що таке Марсіанська дихотомія

Вона була виявлена в 1970-х роках, коли зонд Viking передав на Землю приголомшливо докладні зображення Марса. Зображення показали, що південні височини планети підносяться майже на 4 милі над гладкими і плоскими північними низовинами.

Крім того, південні височини стародавні, кратеровані та намагнічені, що відносяться до часів, коли у Марса було глобальне магнітне поле. Навпаки, північні низовини молодші, менш кратеровані і не мають намагніченості. Кора під південними височинами також значно товща.

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