Сьогодні шахраї намагаються заробити, використовуючи інтерес користувачів до теми вакцини від коронавірусу.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в галузі кіберзахисту-компанії ESET розповіли, як розпізнати популярні схеми шахрайства в інтернеті.

«Для атаки своїх жертв зловмисники можуть використовувати різні методи - від маскування під державних службовців до створення шахрайських сайтів в інтернеті, адаптуючи їх до актуальних тем», - повідомляють у компанії ESET.

За даними фахівців з кібербезпеки, минулого року багато шахраїв, використовуючи тему пандемії COVID-19, видавали себе за органи охорони здоров'я або пропонували продати дефіцитні засоби індивідуального захисту. Сьогодні шахраї намагаються заробити, використовуючи інтерес користувачів до теми вакцини від коронавірусу.

У зв'язку з цим фахівці ESET підготували список найпоширеніших афер, на які можуть наштовхнутися користувачі в інтернеті, а також рекомендації щодо їхнього уникнення.

Афери під час онлайн-шопінгу

За даними ESET, один з популярних способів шахрайства в інтернеті — афери при покупці товарів онлайн. У зв'язку з пандемією кількість таких випадків зросла, зокрема, через нестачу певних продуктів, таких як маски для обличчя та засоби для дезінфекції рук. Крім цього, зловмисники часто створюють фальшиві сайти, маскуючись під авторитетного продавця, для продажу дорогих товарів від відомих брендів за дуже низькими цінами.

Однак після замовлення ви отримуєте або продукт-підробку, або взагалі нічого, а в гіршому випадку зловмисники можуть викрасти ваші гроші, якщо ви поділилися даними своєї банківської карти. На таких шахраїв можна наштовхнутися і в соціальних мережах.

Ще одним способом обману користувачів, як повідомляють у компанії ESET, є створення підроблених аукціонів, де шахраї пропонують певний товар. Після виграшу в аукціоні покупець платить призначену ціну, однак він ніколи не отримує цей продукт.

"Щоб знизити ймовірність втрати грошей в результаті такого шахрайства, слід бути уважним і знайти інформацію про постачальника, у якого ви купуєте, а також переглянути його умови обслуговування, політику конфіденційності та умови повернення товару. Крім цього, варто спробувати знайти відгуки інших клієнтів, які вже замовляли на цьому сайті. Також не стати жертвою цього шахрайства в інтернеті допоможе здійснення покупок у надійних постачальників з перевіреною репутацією", - зазначають фахівці ESET.

Шахрайство під виглядом "легкого заробітку"

Як додають у компанії, метою цього виду шахрайства є переказ грошей, отриманих в результаті незаконної діяльності, уникаючи при цьому будь-якого відстеження. Для цього шахраї використовують різні способи залучення користувачів, пропонуючи вигідні умови віддаленої роботи або налагоджуючи відносини через сервіси онлайн-знайомств. Щойно зловмисники завоюють довіру користувача, вони відправляють гроші або чек і просять жертву переслати їх комусь ще. Пам'ятайте, що переказ коштів, отриманих злочинним способом, може призвести до проблем із законом.

«Щоб не стати жертвою цього виду шахрайства в інтернеті, уникайте пропозицій дистанційної роботи, яка передбачає переказ грошей клієнтам або підрядникам. Також будьте обережні із сервісами онлайн-знайомств, які часто використовуються шахраями, щоб переконати довірливих користувачів відправити гроші кудись від їх імені»,- рекомендують експерти з кібербезпеки.Читайте такожФахівці з кібербезпеки розповіли про найпоширеніші способи зараження пристроїв

Шахрайство з лотереями та призами

Згідно з інформацією ESET, така схема шахрайства, як правило, починається з того, що потенційна жертва отримує небажаний електронний лист, телефонний дзвінок або текстове повідомлення, в якому йдеться про виграш великої суми грошей або цінного призу. Як правило, користувачеві повідомляється про обмеженість часу для отримання виграшу й необхідності сплатити податковий збір, витрати на доставку або інші вигадані внески. Оскільки такі лотереї фальшиві, після сплати зборів, зазначених зловмисниками, жертва не отримує очікуваних "призів".

«Щоб уникнути втрати грошей через такі схеми шахрайства в інтернеті, варто включити фільтр спаму, який допоможе запобігти потраплянню більшості цих шахрайських листів у вашу поштову скриньку. Якщо деякі з цих електронних листів все-таки надійшли, і ви знаєте, що не брали участі в жодному конкурсі або лотереї, просто проігноруйте їх і відзначте як спам», - наголошується в повідомленні ESET.

Податкові афери

Для здійснення цього шахрайства в інтернеті, як повідомляють фахівці ESET, зловмисники використовують фішингові електронні листи, видаючи себе за місцеву податкову установу для отримання конфіденційної фінансової інформації від жертв. Як правило, шахраї вказують на помилку при подачі податкової декларації або на наявність простроченого податкового рахунку, який потрібно негайно сплатити, щоб уникнути штрафних санкцій.

"Тому якщо ви отримаєте підозрілий дзвінок з погрозами, попросіть назвати ім'я співробітника служби й перевірте достовірність отриманої інформації у відповідній установі», - радять в ESET. Варто зазначити, що справжній представник служби не буде використовувати погрози, а просто повідомить про допущену помилку.

Шахрайство з інвестиціями

За даними ESET, ця афера передбачає обіцянки про отримання високого прибутку або "сертифіковані" секретні поради, які принесуть вам величезні суми грошей. Шахраї використовують різні стратегії для виманювання грошей у жертв, наприклад, фінансові піраміди, холодні дзвінки або схему «pump and dumps», яка передбачає маніпулятивне підвищення курсу на ринку цінних паперів з подальшим обвалом.

Зловмисники будуть нав'язливо пропонувати збільшити ваші початкові інвестиції у десять разів, крім цього, шахраї можуть видати себе за представника реальної інвестиційної компанії. Незважаючи на те, що інвестиції можуть бути реальними, одержувач грошей не буде їх вкладати. У будь-якому випадку від цієї схеми виграють тільки кіберзлочинці.

"Перш за все, слід пам'ятати, що не існує гарантованих інвестицій або методу, який допоможе заробити велику суму грошей швидко і без зусиль. У разі отримання подібної пропозиції слід знайти більше інформації про неї та компанію, з якою вона пов'язана. Навіть якщо інвестиція і компанія виявляться реальними, ви повинні підтвердити особу людини, яка пропонує угоду», - підсумували у компанії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їхнього подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована у 1992 році в Словаччині й на сьогодні представлена більш ніж у 180 країнах світу.

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Автор: Надія Бурбела