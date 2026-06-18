Забуте суспільство 500 років було ізольованим у підземних печерах: що там знайшли археологи

Команда проаналізувала 39 людини, знайдені під час розкопок на кладовищі.

Нове дослідження людських останків із Лас-Гобас, середньовічного печерного поселення на півночі Іспанії, проливає світло на маловідому популяцію, яка пережила століття потрясінь на іберійському кордоні. Про це пише Daily Galaxy.

Поєднуючи стародавню ДНК з археологічними та історичними даними, дослідники виявили підказки, які ставлять під сумнів давні уявлення про минуле цієї спільноти.

Опубліковане в журналі Science Advances дослідження пропонує надзвичайно детальний погляд на життя людей, які населяли Лас-Гобас у період з VI по XI століття. Результати розкривають історію, сформовану ізоляцією, виживанням та несподіваними зв’язками, які стали очевидними лише після ретельного вивчення стародавніх решток цього місця.

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Розташований у сучасній провінції Бургос, неподалік від села Лано, Лас-Гобас відомий своєю церквою та житлами, висіченими прямо у скелі. Його кладовище, що містить десятки поховань, стало об’єктом дослідження, яке розкриває таємниці, приховані майже тисячу років.

Громада, яка в основному жила ізольовано

Цікаво, що команда проаналізувала 39 із 41 особи, знайдених під час розкопок на кладовищі. Згідно з дослідженням, генетичні дані вказують на ендогамну популяцію, тобто люди здебільшого створювали сім’ї всередині однієї громади протягом багатьох поколінь. Проєктом керував Рікардо Родрігес Варела з Центру палеогенетики у Стокгольмі. Він сказав:

"Наші результати показують, що ця громада залишалася відносно ізольованою принаймні протягом п’яти століть. Хоча Лас-Гобас розташований на північ від регіонів, що перебували під ісламським правлінням, ми виявили відносно низький рівень північноафриканського та близькосхідного походження порівняно з іншими середньовічними людьми з Піренейського півострова, і ми не спостерігали значного збільшення цих компонентів походження після ісламського завоювання Іберії".

Генетичні дані виявили відносно низький рівень північноафриканського та близькосхідного походження порівняно з іншими середньовічними популяціями півострова. Дослідники також не виявили значного збільшення цих компонентів походження після ісламського завоювання.

Цікаво, що цей результат привернув увагу дослідників, оскільки в багатьох частинах середньовічної Іберії в той самий період відбувалися змішання населення та демографічні зрушення. Лас-Гобас, мабуть, пішов іншим шляхом, зберігши свій унікальний генетичний профіль протягом століть.

Стародавні бактерії розкривають, як жили люди

Дослідження не обмежувалося вивченням походження. Вчені також шукали сліди стародавніх патогенів, що збереглися в останках, що дозволило отримати нові відомості про здоров’я та повсякденне життя людей, які населяли печерне поселення.

Зое Пошон, також із Центру палеогенетики, повідомила, що команда ідентифікувала Erysipelothrix rhusiopathiae - бактерію, яка може викликати шкірні інфекції при інфікуванні відкритих ран. Цей патоген часто пов’язаний із контактом із домашніми тваринами.

На думку дослідницької групи, це відкриття свідчить про те, що тваринництво відігравало важливу роль у місцевій економіці та повсякденному житті. Можливо, це невелика деталь, але вона допомагає доповнити картину життя в середньовічному сільському поселенні. Останки також демонстрували ознаки насильства. У деяких людей були виявлені травми, ймовірно, завдані ударами меча.

Стародавній вірус з європейським минулим

Важливо, що одним із найдивовижніших результатів дослідження стало виявлення вірусу віспи (variola virus), збудника віспи, в одному з пізніших поховань у печері.

Дослідники пояснили, що штам, виявлений у Лас-Гобас, дуже схожий на штами, раніше знайдені у Скандинавії, Німеччині та Росії. Цей зв’язок свідчить про те, що хвороба широко поширювалася Європою в середньовічний період. Це відкриття також може змінити погляди істориків на появу віспи на Піренейському півострові. Андерс Гьотерстром, головний автор дослідження, сказав:

"Дивно, скільки інформації нам вдалося зібрати про цю групу людей завдяки нашим археогенетичним дослідженням. До X століття віспа, судячи з усього, вразила Лас-Гобас, ймовірно, поширюючись Європою, а не ісламськими шляхами, як раніше припускали щодо проникнення віспи на Піренейський півострів".

Дослідження розкриває життя людей, які перебували в надзвичайній ізоляції, стикаючись із хворобами, насильством та політичними перетвореннями, що змінювали обличчя середньовічної Європи.

Новини археології

У центральній Італії археологи виявили повністю запечатану етруську камерну гробницю, недоторкану з моменту її закриття приблизно 2600 років тому.

Ця знахідка, зроблена в місцевості Сан-Джуліано, названа одним із найзначніших відкриттів останніх десятиліть для розуміння доримської цивілізації, що колись процвітала в цьому регіоні.

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