Діагноз вже підтверджено лабораторно.

У Києві від грипу померла 7-річна дівчинка.

Смерть дитини УНІАН підтвердили у Департаменті охорони здоров'я КМДА.

Як повідомили у департаменті, дівчинка померла 7 числа, але тоді діагноз «грип» був під питанням.

«Кілька днів робиться аналіз. Вже на сьогодні грип підтвердили лабораторно», - зазначили в департаменті.

Також повідомили, що дівчинку 6 числа у тяжкому стані принесли до лікарні батьки.

«Померла за добу реанімації», - повідомили в департаменті.

Читайте такожЧерез ОРВІ у школах Вінниці карантин подовжено ще на тижденьРаніше ЗМІ з посиланням на директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергія Чумака повідомили про першу в цьому сезоні в Києві смерть від грипу.

"Дівчинка прописана в Оболонському районі, а проживала в Коцюбинському. Її привезли до київської лікарні 6 лютого, потім перевели в реанімацію 1-ї дитячої клінічної лікарні. Наступного дня, 7 лютого, стан дитини погіршився, вона померла", - розповів Чумак.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 лютого в Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 15%. Медики прогнозують пік захворюваності на грип та ГРВІ на кінець лютого.