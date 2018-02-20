"Озброєні лише бруківкою і любов’ю до України" - Порошенко вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні

Президент зазначив, що з гордістю і вдячністю віддає шану тим, чия самопожертва стала запорукою перемоги Революції гідності.

Президент Петро Порошенко у четверті роковини розстрілів на Майдані Незалежності заявив, що Україна має лише один правильний шлях - звільнення від агресора окупованої частини Донбасу та повернення анексованого Російською Федерацією Криму.

Читайте такожСліпе вогнепальне поранення у скроню: суд розглянув епізод вбивства Героя Небесної сотні ВайдиПро це йдеться у зверненні президента до українського народу у зв’язку з Днем Героїв Небесної Сотні.

«День Героїв Небесної сотні - це день вшанування пам’яті наших відважних співвітчизників, які ціною власного життя дали можливість Україні бути незалежною, демократичною, відкритою світові державою, а усім нам - змогу самим творити своє майбутнє», - йдеться в зверненні.

Президент зазначив, що з гордістю і вдячністю віддає шану тим, чия самопожертва стала запорукою перемоги Революції гідності, «торжества незламного українського духу над підступними спробами нас упокорити».

«Подвиг безстрашних лицарів, озброєних лише бруківкою та любов’ю до України, чотири роки тому згуртував увесь цивілізований світ на підтримку нашого вибору і нині продовжує надихати мільйони українських патріотів на рішучу боротьбу проти гібридних викликів «русского мира». Маємо лише один правильний шлях - звільнення від агресора окупованої частини Донбасу та повернення анексованого Російською Федерацією Криму», - наголосив Порошенко.

Він підкреслив необхідність зберігати відданість ідеалам гідності та свободи та утверджувати національну єдність, розбудовувати демократичну сильну і процвітаючу країну, зміцнювати військо та високо цінувати кожну мить життя у незалежній європейській Україні.

Як відомо, 20 лютого в Україні, згідно з указом президента "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні", відзначається День Героїв Небесної сотні.