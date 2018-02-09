У Житомирі до Дня Героїв Небесної Сотні показуватимуть фільм про легендарного бійця АТО Сліпака

Боєць АТО Василь Сліпак прожив у Франції 19 років і здобув все: ім’я, улюблену роботу, вірних друзів і кохання.

У Житомирі до Дня Героїв Небесної Сотні з 15 до 28 лютого в Спеціалізованому дитячому кінотеатрі імені Франка показуватимуть документальний фільм «Міф».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

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Це - документальна історія життя оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом – Василя Сліпака. Ще юнаком він поїхав зі Львова співати в Канаду та США, виступив у Карнегі-холл. Вигравши міжнародний конкурс у Франції, Василь став солістом Паризької опери.

Однією з найулюбленіших композицій цього оперного співака була арія Мефістофеля. Саме від імені цього персонажа згодом Василь і взяв собі псевдонім – Міф. Василь прожив у Франції 19 років і здобув все: ім’я, улюблену роботу, вірних друзів і кохання.

Він брав активну участь у Революції Гідності, очоливши демонстрації у Франції, а згодом створив потужну волонтерську організацію «Українське Братство».

"Здавалося б, робив достатньо, як для людини творчої професії. Але Василь вирішив залишити сцену та багатообіцяючу кар’єру в Європі й стати до лав добровольців. час виконання бойової задачі Василь Сліпак, з позивним «Міф» 29 червня 2016 році в місті Дебальцеве загинув від кулі снайпера", - повідомляють у міськраді.