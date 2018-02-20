У Львові вперше звільнили з роботи суддю за неправомірне рішення

Суддя Сихівського райсуду Львова Еллі Радченко заборонила зносити ресторан-самобуд.

У вівторок, 20 лютого, Вища рада правосуддя (ВРП) під час свого чергового засідання прийняла рішення звільнити із займаної посади скандальну суддю Сихівського районного суду Львів Еллі Радченко, яка своєю ухвалою заборонила зносити незаконно побудований ресторан «Хутірець» у Львові.

Про це повідомляє ZAXID.NET. «Вища рада правосуддя ухвалила рішення звільнити Радченко Еллі Анатоліївну з посади судді Сихівського районного суду Львова на підставі п. 3 ч. 6 ст 126 Конституції України», – зачитав рішення ВРП її член Ігор Бенедисюк.

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Цією статтею Коституції України передбачено, що суддю може бути притягнено до дисциплінарної відповідальності через «вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді».

За словами трьох різних львівських суддів, це перший випадок звільнення з роботи судді у Львові за порушення суддівської присяги.

Раніше Вища рада правосуддя припинила роботу судів в окупованих Криму та Донбасі.