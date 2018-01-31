Вища рада правосуддя припинила роботу судів в окупованих Криму та Донбасі

Згідно з ухвалою ВРП, припинено роботу 84 судів у Криму та на Донбасі.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про припинення роботи судів на окупованих територіях Криму та Донбасу у зв’язку із заходами щодо боротьби з тероризмом у регіоні.

Як повідомляють в Управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП, згідно з ч.7 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами за поданням Голови Верховного Суду Вища рада правосуддя має право припинити роботу судів.

Читайте такожВища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно судді, яка відпустила Саакашвілі

9 січня 2018 року до ВРП надійшло подання Голови Верховного Суду про припинення роботи судів в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областях.

"З огляду на викладене, керуючись статтею 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статтями 3, 30, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" 25 січня 2018 року Вища рада правосуддя ухвалила припинити роботу місцевих та апеляційних судів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ухвалою, припинено роботу 84 судів у Криму та на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Вища рада правосуддя звільнила суддю Дніпровського райсуду Києва Олександра Дзюбу через те, що він виносив рішення про арешт активістів Євромайдану наприкінці 2013 - початку 2014 років.