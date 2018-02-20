У Центрі громадського здоров'я МОЗ закликають відповідально ставитися до свого здоров'я, оскільки кір є небезпечним захворюванням.

У Чернігівській області хворий на кір втік з лікарні. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Віктор Ляшко.

Читайте такожКір продовжує забирати життя: в Одеській області померла 5-місячна дитинаЗа його словами, найменша кількість випадків захворювання на кір зареєстрована в Чернігівській області - один випадок. "І як нам стало відомо із засобів масової інформації, цей один хворий вчора втік з лікарні", - сказав Ляшко.

Він закликав усіх відповідально ставитися до свого здоров'я, оскільки кір є небезпечною хворобою. "Людина, яка несвідомо втекла з лікарні, наражає на небезпеку саме себе, в першу чергу, але й тих, з ким вона буде контактувати. Оскільки, якщо зустрінуться на її шляху невакциновані люди у закритому приміщенні, то вони будуть інфіковані і також матимуть великий ризик захворіти на кір", - пояснив фахівець.