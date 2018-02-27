Біля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками
12:15, 27 лютого 2018Суспільство
1022 0
Учасники акції кидали у поліцейських димові шашки та пляшки.
Декілька учасників акції кинули у бік правоохоронців димові шашки / фото ТСН.ua
Біля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками.
Як передає кореспондент УНІАН, поліцейські відтіснили учасників мітингу від огорожі, встановленої біля Верховної Ради.
Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини.
Декілька учасників акції кинули у бік правоохоронців димові шашки.
Читайте такожУ четвер Рада голосуватиме за нового голову Нацбанку
Крім того, правоохоронці пішли в бік наметового містечка, встановленого біля ВР. Активісти вийшли з наметів й обороняються палицями.
Одного із правоохоронців, мабуть, поранено, оскільки колеги відтягують його від наметів.
Мітингувальники кидають у поліцейських якісь предмети, в тому числі пляшки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter