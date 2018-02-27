Учасники акції кидали у поліцейських димові шашки та пляшки.

Біля парламенту сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, поліцейські відтіснили учасників мітингу від огорожі, встановленої біля Верховної Ради.

Також правоохоронці відібрали у мітингувальників шини.

Декілька учасників акції кинули у бік правоохоронців димові шашки.

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Крім того, правоохоронці пішли в бік наметового містечка, встановленого біля ВР. Активісти вийшли з наметів й обороняються палицями.

Одного із правоохоронців, мабуть, поранено, оскільки колеги відтягують його від наметів.

Мітингувальники кидають у поліцейських якісь предмети, в тому числі пляшки.