21% українців дізнаються новини про ситуацію в державі з російських телеканалів

Переважна більшість громадян України дізнається інформацію про ситуацію в державі з програм українського телебачення.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 9-19 жовтня 2014 року.

За даними опитування, 83,5% респондентів вказали, що джерелом новин для них виступає українське телебачення, 31% - веб-сайти, 29% - знайомі та родичі, 29% - українські газети та журнали, 21% - російське телебачення.

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Найрідше громадяни дізнаються інформацію з українського радіо (16%), із соціальних мереж, блогів (11%), російських газет та журналів (2%) та російського радіо (1%).

Також опитування показало, що регулярно російські телеканали в цілому дивляться 9% опитаних, 29% роблять це час від часу, а 61% не дивляться російські телеканали, 1% опитаних не визначився з цього питання.

На запитання про довіру до українського телебачення 22% респондентів відповіли, що повністю довіряють, 59,5% - довіряють лише частково, 14% - взагалі не довіряють, а 4,5% не визначилися.

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Опитування проводилось методом особистого інтерв'ю, було опитано 2025 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім Луганської області та АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% — для показників, близьких до 25%, 2,0% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.