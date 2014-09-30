В Україні власникам телевізорів Samsung Smart TV обмежать доступ до заборонених каналів РФ

Компанія «Samsung Electronics Україна» найближчим часом має намір обмежити доступ до додатків, які дають змогу дивитися заборонені російські телеканали, у телевізорах з технологією Smart TV її виробництва.

Як повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, відповідне рішення «Samsung Electronics Україна» ухвалила після зустрічі з представниками Нацради, присвяченої виконанню розпоряджень судів про заборону трансляції деяких російських каналів.

«Представники компанії – виробника електроніки повідомили, що «Samsung Electronics Україна» здійснює свою діяльність винятково з дотриманням вимог законодавства України і тому має намір виконати вищезгадані розпорядження відповідних рішень судів. Таким чином, компанія «Samsung Electronics Україна» найближчим часом планує обмежити доступ до заборонених судами каналів у телевізорах з технологією Smart TV на території України», – сказано в повідомленні.

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Нацрада також нагадала, що раніше доступ до додатків, які дають змогу дивитися заборонені російські телеканали, також обмежила компанія LG.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення просила суд визнати програми чотирьох російських каналів:

«Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир, які не відповідають законам України і Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

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25 березня Київський адміністративний суд ухвалив рішення призупинити трансляцію цих телеканалів в Україні на час розгляду позову. Попри це, в Нацраді заявили, що провайдери Донецької і Луганської областей не виконують рішення суду про відключення трансляції російських телеканалів.

На сьогодні неадаптованими і тимчасово забороненими для розповсюдження на території України визнано 15 російських каналів: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия-24», «TVCI», «Россия-1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург-5», «Звезда», «РЕН-ТВ», «Life News», «Russia Today», «РБК-ТВ», «История» (ВГТРК).