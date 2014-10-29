На Луганщині бойовики обстріляли селище з важкої артилерії: один снаряд влучив у школу

Сьогодні в результаті обстрілу терористами «ЛНР» зруйновано школу в Тошківці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, за словами голови ОДА Геннадія Москаля, «сьогодні після обіду терористи з боку Первомайська обстріляли смт Тошківка Попаснянського району. Обстріл вівся з важкої артилерії, і один снаряд влучив у загальноосвітню школу». «На щастя, уроки вже закінчилися, і діти встигли піти додому. У школі залишилися директор із завучем, вони не постраждали. Школу в результаті обстрілу частково зруйновано, продовжити навчання там неможливо. На місце виїхали рятувальні та ремонтні служби», - йдеться в повідомленні.

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Москаль наголосив, що «дії терористів переходять усі можливі межі моралі, так не діяли навіть нацисти». За його словами, «у Тошківці ніколи не дислокувалися і не дислокуються українські військові, що бойовики чудово знають. Тому обстріл школи було здійснено навмисно».

«Ми інформували про цей брутальний факт місію ОБСЄ, і зараз через ЗМІ повідомляємо українську й світову спільноту - терористи так званої «ЛНР» демонстративно порушують Женевську конвенцію від 1949 року (ратифіковану УРСР у 1954 році) про захист цивільного населення під час військових дій, їх не зупиняє навіть пряма загроза життю та здоров’ю дітей», - наголосив голова Луганської ОДА.