У Запоріжжі і Дніпропетровську переселенці з Донбасу протестували проти сепаратистських "виборів" (фото, відео)

Ці люди кажуть, що інші їхні знайомі досі бояться висловлювати позицію, але значна частина не визнає псевдовиборів і вважає їх знущанням, передає радіо "Свобода". Один з учасників акції протесту донеччанин Дмитро розповів, вказуючи на жовто-блакитну стрічку на одязі, що там би не пройшов з нею і п’яти метрів. "Побили б, арештували, розстріляли, що завгодно. Тому, звичайно, люди бояться досі. Але скільки ж можна боятися?" – сказав переселенець.

На завершення мітингу активісти виконали гімн України і маленькою колоною пройшли центральним проспектом.

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Крім того, на Європейській площі Дніпропетровська зібралися близько півсотні переселенців із Донбасу, щоб заявити про свій протест проти псевдовиборів, оголошених ватажками угруповань "ДНР" та "ЛНР".

У такий спосіб донеччани, які вимушено живуть у Дніпропетровську, долучилися до марафону "Донбас проти терору і нелегітимних виборів", який відбувається у восьми великих містах України.

За словами активістів, вони познайомилися й організувалися в соціальних мережах, щоб разом вийти на площі й заявити, що Донбас – це Україна, а також закликати земляків ігнорувати псевдовибори. У руках учасники акції тримали плакати з написами "Дядя Путін, хочу додому", "Донбас – це Україна", "Ні нелегітимним виборам" тощо та синьо-жовті прапори. Люди скандували "Донбас не голосує, Донбас протестує", "Ми не голосуємо за війну", разом виконували державний гімн України, пов’язували синьо-жовті стрічки. Діти переселенців написали крейдою на асфальті: "Донбас – це Україна!".