У Житомирі за розбещення неповнолітньої до восьми років засудили рецидивіста-педофіла

Засуджений раніше дев'ять разів відбував покарання, у тому числі за злочини проти неповнолітніх.

Рішенням Богунського районного суду Житомира за розбещення неповнолітньої до восьми років позбавлення волі засуджено 55-річного рецидивіста-педофіла.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, відповідне рішення суд прийняв 15 березня.

У відомстві зазначили, що із зали суду чоловіка відправили у слідчий ізолятор, де він перебуватиме до набрання вироком законної сили.

У прокуратурі додали, що за скоєний зловмисником злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

«Отже, педофіл отримав максимальний термін», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що засуджений раніше 9 разів відбував покарання, у тому числі за злочини проти статевої недоторканості щодо неповнолітніх.

«Звільнившись у серпні 2016 року від відбування покарання за «законом Савченко», невдовзі він скоїв у Житомирі розпусні дії щодо малолітньої, після чого залишив це місто. Щоб знайти зловмисника, правоохоронці оголосили його у розшук, а згодом затримали у Запоріжжі. Педофілу було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який на час досудового та судового слідства неодноразово продовжувався», - нагадали у прокуратурі.