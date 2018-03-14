До Ради можуть внести законопроект про реєстр педофілів

За словами депутата Ірини Луценко, це необхідно, аби спинити "лавину" злочинів проти дітей, які відбуваються сьогодні в Україні.

У Верховну Раду України планують подати законопроект про реєстр педофілів.

Читайте такожПід Харковом педофіл-рецидивіст намагався викрасти 9-річну дитину з дитячого майданчикаЯк передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомила заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко.

Вона нагадала, що у ВР було створене міжфракційне депутатське об'єднання "Чужих дітей не буває", яке раніше вже розробило низку законопроектів, зокрема, щодо аліментів та домашнього насильства.

"Наступним нашим кроком ми хочемо, вже зроблений цей законопроект, подати закон про реєстр гвалтівників, педофілів, які знущаються над дітьми", - повідомила депутат.

Вона зауважила, що це необхідно для того, аби унеможливити продовження тієї "лавини" злочинів проти дітей, які відбуваються сьогодні в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Рада планує скасувати обов'язкову судмедекспертизу для встановлення статевої зрілості дитини: ухвалено в першому читанні проект закону про внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України (№6070).

Крім того, сьогодні, 14 березня, парламент ухвалив закон щодо посилення кримінальної відповідальності за сексуальні зловживання та сексуальну експлуатацію дітей. Змінами до статті 155 Кримінального кодексу України визначається, що природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (в нині діючому варіанті не вказується вік, а зазначається - з особою, яка не досягла статевої зрілості - УНІАН), вчинені повнолітньою особою, - караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.