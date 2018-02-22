Під Харковом педофіл-рецидивіст намагався викрасти 9-річну дитину з дитячого майданчика

17:28, 22 лютого 2018
Суспільство
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Фото УНИАН

Чоловік, нещодавно судимий за зґвалтування, закрив рот дитині і намагався вкрасти її з дитячого майданчика. 45-річного рецидивіста затримав батько дитини. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Читайте такожНа Харківщині педофіл розбещував двох хлопчиків протягом 5 років«Увечері в одному з сіл району невідомий чоловік схопив на дитячому майданчику учня 4 класу місцевої сільської школи, натягнув на голову шапку, закрив рот, щоб не кричав, і став тягнути. На щастя, батько 9-річного хлопчика побачив, як його сина волочать подалі від дитячого майданчика. Він відразу кинувся на допомогу, звільнив сина, затримав кривдника і викликав поліцію», - розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Песоцький.

Затриманим виявився чоловік, який вже був засуджений за насильницьке задоволення статевої пристрасті щодо малолітніх і в жовтні 2017 вийшов з в'язниці.

Вирішується питання про оголошення йому підозри щодо ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу та обрання міри запобіжного заходу. Прокуратура буде наполягати на утриманні під вартою. Слідчі перевіряють причетність чоловіка до аналогічних злочинів.

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Теги: #Харків#педофіли