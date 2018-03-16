Прокуратура підозрює "Нову Пошту" у несплаті податків у особливо великих розмірах

Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування кримінального провадження щодо ТОВ "Нова пошта".

У Генеральній прокуратурі заявляють, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

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"За даними ДФС та за матеріалами кримінального провадження, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переводу в готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах", - написала вона.

Вона заявила, що Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ "Нова пошта" та інших споріднених підприємств за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

Сарган додала, що наступного тижня генеральний прокурор заслухає матеріали провадження в присутності адвокатів представників ТОВ "Нова пошта".

"Якщо доказів порушення законодавства з боку посадових осіб ТОВ "Нова пошта" не буде здобуто, кримінальне провадження буде закрито", - підсумувала речниця.

Як повідомляв УНІАН, представники Генеральної прокуратури проводять обшуки в офісах найбільшої української компанії експрес-доставки «Нова пошта» в Києві, Полтаві і Харкові.

Довідка УНІАН. «Нова пошта» заснована в 2001 році як оператор з експрес-доставки, який надає послуги доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України.

Крім підприємства «Нова пошта» до групи компаній експрес-доставки входять «Нова поштаінтернешнл» (послуга міжнародної доставки, представництва в інших країнах), «Нова пошталогістік» (послуга виконання замовлення для корпоративних клієнтів) і «Пост Фінанс», яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях «Нової пошти».