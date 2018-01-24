У НАБУ пояснили обшуки в скандальної чиновниці Держміграційної служби Пімахової

Співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в першого заступника голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової з метою знайти гроші, які могли бути отримані як неправомірна вигода.

«24 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють низку слідчих дій (обшуків) в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами прийняття пропозиції, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою Державної міграційної служби України, яка займає особливо відповідальне становище», - йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Як зазначили у відомстві, попередня правова кваліфікація цього кримінального правопорушення - ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

За даними слідства, організована група осіб, до складу якої, ймовірно, входили службові особи Державної міграційної служби) із залученням керівників та співробітників Головного управління ДМС у місті Києві, запровадила злочинну схему легалізації іноземних громадян на території України, в тому числі вихідців з країн Близького Сходу.

«За грошову винагороду видавалися посвідки на тимчасове проживання, а також оформлювалося українське громадянство з використанням підроблених документів з подальшою видачею паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон», - наголосили в Бюро.

«Обшуки здійснюються з метою пошуку та вилучення грошових коштів, ймовірно, отриманих службовою особою ДМС та іншими службовими особами як неправомірна вигода, а також виявлення та фіксації інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення», - додали в НАБУ.

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Повідомляється, що детективи розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні 28 листопада 2017 року на підставі матеріалів, отриманих за результатами проведення спеціальної операції під прикриттям, яку було припинено у листопаді минулого року через втручання Генпрокуратури та Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше адвокат першого заступника голови ДМСУ Богдан Хмельницький заявив, що в його підзахисної проводяться обшуки.

11 січня 2018 року заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко повідомив, що підозру першому заступнику голови ДМСУ Пімаховій у справі про корупцію у відомстві буде оголошено після отримання відповідних підстав.

30 листопада 2017 року в НАБУ заявили, що 29 листопада під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови ДМСУ оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям, і йому інкримінують провокацію хабара».

У Бюро стверджували, що посадовці СБУ, «використавши інформацію», яка стала їм відома під час прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ (Бюро не має повноважень на автономне прослуховування) «розкрили цю інформацію одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Бюро».

У відомстві наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

Своєю чергою перший заступник голови ДМСУ Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. За її словами, чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру й почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджувала, що відмовила чоловіку, однак він продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву до СБУ.

15 грудня керівник САП Назар Холодницький заявив, що кримінальне провадження проти Пімахової не буде завершено через спецоперацію СБУ.