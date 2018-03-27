Аварійні виходи закриті, ключі в охоронця: журналісти перевірили, чи безпечно в українських торгових центрах (відео)

В цілому, ситуація з евакуацією в ТРЦ України досить плачевна - у багатьох місцях аварійні виходи просто заблоковані або закриті.

Після пожежі в ТЦ в російському Кемерово журналісти перевірили, чи зможуть люди вчасно знайти аварійні виходи в торгових центрах, якщо раптом трапиться пожежа чи інша біда.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Напередодні сталася пожежа у Харкові, а до того, взимку, горіли три столичних розважальних центри. Всі ці рази проходили без жертв - людей встигали евакуювати.

Так, в одному з київських ТРЦ на Одеській площі аварійний вихід був закритий на замок, а також повідомлялося, що ключ від дверей знаходиться у охоронця. Керівник СБ цього центру запропонував журналістам вийти через звичайний вхід.

На інших поверхах позначки "аварійний вихід" привели в ресторан.

В іншому ТРЦ у Вінниці, наприклад, був відсутній план евакуації. Також один з аварійних виходів був взагалі заблокований ззовні - металевою конструкцією. Прохід до виходів у підвальному приміщенні теж був заблокований.

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В харківському ТРЦ аварійні виходи були відчинені, проте співробітники зізналися, що керівництво часто їх закриває.

В одному з ТРЦ Львова був закритий другий евакуаційний вихід.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За словами очевидців, пожежна тривога в будівлі не спрацювала і людей про НП не сповістили. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.