Гендиректор ТЦ, що згорів у Кемерові, дала свідчення: стверджує, що був підпал

За словами директора, співробітниця ТЦ почула хлопок в дитячій зоні і побачила стовп вогню.

Генеральний директор кемеровського торгового центру «Зимова вишня» Надія Судденок дала свідчення у кримінальній справі про пожежу.

Її слова приводить канал Huepub в Telegram.

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Директор заявляє, що причиною пожежі став підпал. За її словами, вона не раз «виставляла з ТЦ молодих людей циганської зовнішності, які безкоштовно грали в автомати, робили написи в туалетах. На них заявляли в поліцію, але тих в результаті відпускали».

«Двері в кінотеатрах не закривалися ніколи. Я завжди роблю все обходи, сама роблю прибирання», - розповіла вона.

Вона додала, що після пожежі питала своїх співробітників про те, чи всім вони допомогли вибратися з вогню. Вони відповіли їй, що все в порядку, а тільки після цього почала надходити інформація про закриті кінозалах і про кількість загиблих.

«Співробітник, якого я опитувала, сказав, що почула хлопок в дитячій зоні і побачила стовп вогню. Сам атракціон не міг так запилати. Я стверджую: це був підпал», - заявила Судденок.

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Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За словами очевидцем, пожежна тривога в будівлі не спрацювала і людей про НП не сповістили.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.