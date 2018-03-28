На Житомирщині попрощалися із загиблим в АТО 22-річним бійцем

12:53, 28 березня 2018
Суспільство
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Провести в останню путь бійця прийшли жителі райцентру, побратими, представники влади / фото facebook.com/elena.kuznetsova

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Житомирському обласному військовому комісаріаті, церемонія прощання із загиблим відбулася сьогодні, 28 березня, у райцентрі Пулини.

Ковнацький загинув 25 березня від поранення в голову у зоні проведення АТО на лінії фронту поблизу Донецька, в районі шахти «Бутівка».

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Провести в останню путь бійця прийшли жителі райцентру, побратими, представники влади.

Довідка УНІАН. Ковнацький – уродженець села Ясенівка Пулинського району Житомирської області. Проходив службу за контрактом у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

27 серпня 2017 року йому виповнилося 22 роки. У нього залишилися мати та брат з сестрою.

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Теги: #АТО#Житомирщина#похорони