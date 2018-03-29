У Дніпровському СІЗО встановили цілодобове відеоспостереження за затриманими

В рамках проекту спеціально навчені інспектори з прав людини опитуватимуть затриманих, вестиметься електронне документування та цілодобове відеоспостереження.

В Дніпровському ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) відсьогодні впроваджено пілотний проект системи забезпечення прав затриманих осіб (Custody Recorbs).

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

В ІТТ запрацювала система фіксації дій по відношенню до затриманих під час їхнього перебування в поліції. Спеціально навчені інспектори з прав людини опитуватимуть затриманих, вестиметься електронне документування та цілодобове відеоспостереження.

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Система також передбачає сигналізатор про закінчення граничних термінів тримання осіб (24, 36, 60 та 72 години). Крім того, система дозволяє убезпечити працівників поліції від неправдивих звинувачень в їхній бік.

«Цілодобове відеоспостереження та електронне документування зробить неможливим будь-яке порушення прав затриманих осіб. За потреби можна буде переглянути дії працівників ізолятора стосовно того чи іншого затриманого, дізнатися, як поліцейські дотримуються законодавства та своїх посадових інструкцій в тому чи іншому ІТТ. Це також захищає права поліцейських», – повідомив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

За його словами, поліція Дніпра стала першим підрозділом України, де запроваджено систему «Custody Records».

В подальшому нову систему запроваджуватимуть по всій Україні.

Управління забезпечення прав людини при Національній поліції матиме дистанційний доступ до всіх відеокамер будь-якого ізолятора України. Працівники цього підрозділу можуть цілодобово стежити, що відбувається в тому чи іншому ІТТ.

Зазначається, що пілотний проект став результатом співпраці поліції та громадських організацій. Його впровадження стало можливим завдяки фінансовій підтримці міжнародного фонду «Відродження».