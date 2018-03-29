У Дніпровському СІЗО встановили цілодобове відеоспостереження за затриманими

18:19, 29 березня 2018
Суспільство
1317
У Дніпровському СІЗО впроваджено пілотний проект цілодобового спостереження / фото dp.npu.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

В ІТТ запрацювала система фіксації дій по відношенню до затриманих під час їхнього перебування в поліції. Спеціально навчені інспектори з прав людини опитуватимуть затриманих, вестиметься електронне документування та цілодобове відеоспостереження.

Читайте такожСавченко про ніч у СІЗО: не можу роздягнутися - скрізь відеокамери

Система також передбачає сигналізатор про закінчення граничних термінів тримання осіб (24, 36, 60 та 72 години). Крім того, система дозволяє убезпечити працівників поліції від неправдивих звинувачень в їхній бік.

«Цілодобове відеоспостереження та електронне документування зробить неможливим будь-яке порушення прав затриманих осіб. За потреби можна буде переглянути дії працівників ізолятора стосовно того чи іншого затриманого, дізнатися, як поліцейські дотримуються законодавства та своїх посадових інструкцій в тому чи іншому ІТТ. Це також захищає права поліцейських», – повідомив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

За його словами, поліція Дніпра стала першим підрозділом України, де запроваджено систему «Custody Records».

В подальшому нову систему запроваджуватимуть по всій Україні.

Управління забезпечення прав людини при Національній поліції матиме дистанційний доступ до всіх відеокамер будь-якого ізолятора України. Працівники цього підрозділу можуть цілодобово стежити, що відбувається в тому чи іншому ІТТ.

Зазначається, що пілотний проект став результатом співпраці поліції та громадських організацій. Його впровадження стало можливим завдяки фінансовій підтримці міжнародного фонду «Відродження».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Дніпро#СІЗО#відеоспостереження