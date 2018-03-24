Савченко поскаржилася омбудсмену на відеоспостереження і тоновані вікна в камері

Працівники секретаріату ознайомились з матеріалами з особової справи Савченко і зустрілися з нею в слідчому ізоляторі.

Співробітники секретаріату Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді перевірили додержання конституційних прав і свобод народного депутата України Надії Савченко. Про це повідомляє сьогодні прес-служба омбудсмена.

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Зазначається, що працівники секретаріату ознайомились з матеріалами з особової справи Савченко і зустрілися з нею в слідчому ізоляторі.

«Надія Савченко повідомила, що оголосила голодування, востаннє вона поїла ввечері 23 березня. На даний момент, скарг на здоров’я з її боку немає. Її прохання про гарячу воду, душ задоволено. Також роз’яснено про її право вільно обирати лікаря за необхідністю», - йдеться у повідомленні.

В прес-службі омбудсмена повідомили, що «Савченко висловила працівникам секретаріату Уповноваженого зауваження про здійснення відеоспостереження та затоновані вікна у камері».

«Її зауваження перевірили, грубих порушень прав і свобод виявлено не було», - додали у відомстві.

Раніше Уповноважений з прав людини Людмила Денісова заявила, що здійснює особистий контроль за додержанням конституційних прав Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

23 березня суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб - до 20 травня - без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України.