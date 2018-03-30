Провідники більше не митимуть підлоги в потягах

12:43, 30 березня 2018
Суспільство
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фото УНІАН

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Тепер робити прибирання в вагонах будуть спеціальні співробітники, передає ТСН.

Вони митимуть підлогу і чистити килими не менше двох разів на добу. Крім того, туалети прибиратимуть не менше чотирьох разів на добу.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила до Великодня 12 додаткових потягів. Продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

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Теги: #Укрзалізниця#потяг