Провідники більше не митимуть підлоги в потягах

Тепер спеціальні співробітники митимуть підлогу і чистити килими не менше двох разів на добу.

З квітня провідники пасажирських потягів "Укрзалізниці" не робитимуть вологе та сухе прибирання, як це було раніше.

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Тепер робити прибирання в вагонах будуть спеціальні співробітники, передає ТСН.

Вони митимуть підлогу і чистити килими не менше двох разів на добу. Крім того, туалети прибиратимуть не менше чотирьох разів на добу.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" призначила до Великодня 12 додаткових потягів. Продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.