У православних почався Страсний тиждень Великого посту

Протягом тижня кожен день в храмах звершуються особливі богослужіння. Кожен день називається Великим.

У православних християн почався Страсний тиждень Великого посту.

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», це останній і найбільш суворий тиждень Великого посту присвячений спогадам останніх днів земного життя Спасителя.

Протягом тижня щодня у храмах звершуються особливі богослужіння. Кожен день називається Великим. Таким чином, підкреслюється значимість подій, які відбулися в Єрусалимі в останні дні земного життя Христа.

Читайте також7 великих днів: як прожити Страсний тиждень (відео)

У Великий понеділок православні згадують євангельську притчу про безплідну смоковницю. Вона символізує людей, які не роблять добрі справи. Також у цей день читається притча про злих виноградарів і притча про двох синів і згадується старозавітний патріарх Іосиф. Його рідні брати продали в рабство єгиптянам. Таким чином, проводиться паралель зі зрадою Іісуса Христа, яку здійснив Іуда.

У Великий вівторок Спаситель розповідав притчі у Єрусалимському храмі: про таланти, про десять дів і про Страшний суд. Спаситель також розповів про воскресіння померлих і тих податкив, які необхідно було сплачувати кесарю.

У Велику середу згадується жінка-грішниця, яка своїми сльозами та миром омила ноги Спасителя, коли Він перебував у домі Симона прокаженого. Також у цей день апостол Іуда Іскаріотський продав іудейським старійшинам Христа за 30 срібників. У Велику середу звершується літургія Передосвячених Дарів. Востаннє в цьому році читається молитва преподобного Єфрема Сирина.

У Великий четвер на Таємній вечері було встановлено таїнство Причастя. Тоді його вперше звершив Сам Іісус Христос у Сіонській світлиці. Також Спаситель омив ноги учням. Єпископи омивають ноги священикам за богослужінням, а всі віруючі намагаються причаститися. На утрені, яка служиться в четвер увечері, читаються 12 Страсних Євангелій, в яких описуються страждання і смерть на хресті Іісуса Христа.

Читайте такожСьогодні православні відзначають Вербну неділю (фоторепортаж)

У Велику п'ятницю утреня в храмах символізує моління про чашу в Гефсиманському саду, а потім хресні страждання. Перша година - час ведення Христа на суд до Пилата; третя година - осуд; шоста година - хресні страждання Христа; дев'ята година - Його смерть; вечірня - зняття тіла Спасителя з хреста. На вечірні Великої п'ятниці, близько 14.00, у всіх православних храмах відбувається чин винесення Плащаниці. На утрені, яка відбувається, у п'ятницю ввечері, звершується чин поховання Плащаниці.

Велику суботу називають Суботою спокою. У цей день згадується перебування Христа у гробі, Його зішестя в пекло і перемога над смертю, порятунок душ праведників, виведення їх із пекла та введення розсудливого розбійника в рай.