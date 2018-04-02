"Лікар зло": хмельничанка намагається довести вину лікарів в інвалідності її сина (відео)

Її сина покалічили під час пологів, стверджує мати.

Аліна Лоєвська з Хмельницького намагається боротись і за здоров'я немовляти, і за те, щоби покарати тих, кого вважає винними в його інвалідності.

Журналісти також замислились, як мінімізувати так звані "лікарські помилки".

Про це розповідається сюжеті спецпроекту ТСН "Лікар зло".

Свого первістка жінка чекала півжиття, 11 років лікувалась і збирала гроші на екозапліднення.

Її сина покалічили під час пологів, стверджує мати: на 39 тижні вагітності їй пробили навколоплідний міхур. Сама вона народити не могла, дитина почала задихатись у утробі. Тому лікарі її витягнули за допомогою вакуума, і при цьому сильно пошкодили мозок.

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Після таких пологів малюк пробув 5 діб у комі та пережив зупинку серця. Після того, як дізнався діагноз дитини, чоловік жінки пішов з родини.

Лікар, яка приймала пологи ствержує, що дитина було хворою вже в утробі і тому в його інвалідності вона не винна. Натомість генетична експертиза показа, що дитина була абсолютно здоровою і скоріш за все пологи пройшли б нормально, якби лікарі зробили кесарів розтин.

Експерт припускає, що мала місце саме лікарська помилка, які обрали неправильний метод прийому пологів і тому пошкодили мозок новонародженого.

Наразі мати вимагає справедливості та звернулась до поліції із заявою. Також вона збирає гроші на дуже дороге лікування у Китаї.