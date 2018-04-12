У школах Туреччини ввели факультативне вивчення української мови (відео)

Школярі мають можливість вивчати мови, на яких говорять в країні, а також у сусідніх державах.

У школах Туреччини тепер факультативно вивчатимуть українську мову. Її додали в список іноземних мов, які обирають учні.

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Як повідомляє ТСН, турецькі школярі віком від 13 до 16 років можуть вивчати мови, якими говорять у Туреччині, а також в сусідніх країнах. Обов'язковою для вивчення у всіх школах є англійська, ще діти можуть вивчати німецьку або французьку.

Якщо ж дитина вирішить вивчати українську в турецькій школі - продовжити курс вона зможе і в університеті Стамбула, де в березні відкрили спеціальність "українська мова та література".