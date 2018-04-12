У школах Туреччини ввели факультативне вивчення української мови (відео)

09:46, 12 квітня 2018
Суспільство
327
argumentua.com

Читайте такожВ окупованому Криму на 97% скоротилася кількість учнів, які навчаються українською мовою - ООН

Як повідомляє ТСН, турецькі школярі віком від 13 до 16 років можуть вивчати мови, якими говорять у Туреччині, а також в сусідніх країнах. Обов'язковою для вивчення у всіх школах є англійська, ще діти можуть вивчати німецьку або французьку.

Якщо ж дитина вирішить вивчати українську в турецькій школі - продовжити курс вона зможе і в університеті Стамбула, де в березні відкрили спеціальність "українська мова та література".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Туреччина#українська мова