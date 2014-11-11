В українських університетах можуть ввести курси військової медицини

Про це повідомив керівник військово-медичного департаменту Міноборони Віталій Андронатій, передає Радіо Свобода.

«Зараз готовий проект постанови Кабінету міністрів, щоб ці кафедри повернути. Ситуація в АТО показала, що всі лікарі повинні володіти принципами організації воєнної медицини, воєнно-польової хірургії, тому що вона має певну специфіку і відрізняється від тієї планової хірургії, якою хірурги користуються у своїх лікарнях», – зазначив Андронатій.

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За його словами, раніше фахівці військово-медичного департаменту Міноброни і радник президента України Ольга Богомолець виступили з ініціативою відродити військово-медичну освіту, починаючи з педагогічних, військових і медичних вузів. Школярі також повинні отримати знання з надання невідкладної домедичної допомоги, вважає Андронатій.