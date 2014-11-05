Демобілізованих бійців АТО безкоштовно навчатимуть тестуванню програмного забезпечення

У листопаді поточного року розпочинається освітній проект, в рамках якого колишні учасники антитерористичної операції та вимушені переселенці із зони АТО зможуть безкоштовно навчитися професії тестувальника програмного забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила голова правління Фонду BrainBasket Яніка Меріло.

Вона розповіла, що в рамках даної ініціативи планується відкрити комп'ютерні курси у госпіталях, де лікуються поранені учасники АТО, також будуть створені спеціальні комп'ютерні класи.

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“Буде три варіанти проведення навчання. У госпіталях, а якщо набереться група, то будуть відкриті комп'ютерні класи. Другий варіант — онлайн навчання і третій варіант — тренінгові центри”, - сказала Меріло.

Також вона зауважила, що навчання триватиме до трьох місяців, а після завершення навчання учасники АТО зможуть працевлаштуватися в ІТ-компаніях.

Як повідомили УНІАН в освітньому Фонді BrainBasket, який запускає проект Coding for Future (IT-освіта як шлях до забезпеченого майбутнього) з навчання учасників АТО і переселенців основам тестування програмного забезпечення, захід реалізуватиметься спільно з партнерськими тренінговими центрами та громадською ініціативою «Центр зайнятості Вільніх людей» за підтримки Міністерства оборони України в Києві.

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Під час презентації проекту заступник міністра оборони України Петро Мехед зауважив, що однією зі складових соціального захисту в Збройних силах України є соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що підлягають звільненню з військової служби. Особливо актуальним зазначене питання постає в період проведення антитерористичної операції на сході України, що обумовлено збільшенням значної кількості військовослужбовців, які будуть звільненні після оголошення демобілізації.