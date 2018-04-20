Адміністрація СІЗО Сімферополя вирішила відправити активіста Балуха до карцеру - правозахисники

У карцері українець Володимир Балух перебуватиме три доби, але поки його ще туди не перевели.

Адміністрація СІЗО окупованого Сімферополя прийняла рішення про поміщення українського активіста Володимира Балуха до карцеру «за порушення правил внутрішнього розпорядку».

Як йдеться в повідомленні «Кримської правозахисної групи» в Facebook, про це активіст розповів своєму адвокату, який відвідав його сьогодні.

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«У карцері українець перебуватиме три доби. Рішення про поміщення людини до карцеру приймає комісія зі співробітників СІЗО. Ув'язненим, які знаходяться в карцері, забороняється листування, побачення, крім побачень із адвокатом, а також придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності. Вони не мають права отримувати посилки та передачі, а користуватися спальним місцем можна лише в спеціально відведені вночі години», - зазначають правозахисники.

При цьому, за їхньою інформацією, на сьогодні Балуха до карцеру ще не переведено, оскільки існує черга на відбування такого покарання через переповненість СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, засудженого в окупованому Криму підконтрольною Кремлю "владою" українського активіста Балуха намагаються психічно зламати.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року, заявивши, що на горищі його будинку виявлено набої та кілька тротилових шашок.

Адвокати та правозахисники активіста заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - вивісив прапор України у своєму дворі.

У серпні 2017 року «суд» виніс йому вирок - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

14 березня 2018 року підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» змінив вирок активістові. Суддя видалив із обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також до виплати штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

19 березня на знак протесту проти винесеного йому вироку Балух оголосив голодування. Після оголошення голодування активіст лише п'є воду й чай.