Населення України до 2050 року може скоротитися на третину

Зазначається, що така негативна тенденція спостерігається в усіх країнах Східної Європи.

До 2050 року населення України значно скоротиться.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітиків ООН.

Аналітики підрахували, що до 2050 року українців стане на 36% менше.

Зазначається, що така негативна тенденція спостерігається в усіх країнах Східної Європи, але особливо – у балтійських, населення яких до кінця сторіччя знизиться на 34-47%.

"Гірша ситуація лише в Молдові та Україні, які до 2050 року втратять 51% і 36% свого населення відповідно", - зазначають експерти ООН.

У свою чергу, очікується, що Росія втратить 13% населення до 2100 року.

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Однією з причин скорочення населення є трудова міграція. За даними української служби зайнятості 11% населення проживає і працює закордоном.

Як повідомляв раніше УНІАН, Міністерство соціальної політики України прогнозує в найближчі роки посилення міграційних процесів в Україні за рахунок високого попиту на кваліфіковану робочу силу.

"Через недостатнє економічне зростання, дефіцит кадрів на сьогодні не є критичним, але в середньостроковій перспективі ситуація загрожує економічній безпеці держави... Конкуренція за залучення працівників виходить на міжнародний рівень, попит на кваліфіковану робочу силу з України зростає, особливо у найближчих сусідів - Польщі, Словаччини, Литви, Хорватії. Міграційні процеси можуть посилитися в найближчі роки", - сказала перший заступник міністра соціальної політики України Ольга Крентовська.

Повідомлялося також, що за даними Bloomberg, більше 1 мільйона українців з 2015 по 2017 рік мігрували на заробітки за кордон, зокрема до Польщі (507 тисяч осіб), Росії (343 тисячі), Італії (147 тисяч), Чехії (122 тисячі), США (23 тисячі) та Білорусі (22 тисячі).

Нагадаємо, в ООН підрахували, скільки невинних людей загинуло з початку бойових дій на Донбасі. За даними ООН, більше двох тисяч людей загинули з 2014 року.