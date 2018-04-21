За чотири роки на Донбасі загинули понад 2,5 тисячі мирних мешканців - ООН

Ще 9 тисяч цивільних осіб отримали поранення.

В Організації Об'єднаних Націй підрахували кількість загиблих та поранених серед цивільного населення внаслідок збройних дій на Донбасі.

За даними організації, від початку конфлікту на сході України більше 2,5 тисяч цивільних чоловіків, жінок та дітей було вбито, а понад 9 тисяч отримали поранення. Про це під час доповіді у Нью-Йорку повідомив координатор ООН в Україні Ніл Вокер.

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Він також розповів, що більше 600 тисяч людей, у тому числі 100 тисяч дітей, відчувають на собі вплив триваючих збройних зіткнень вздовж 457-кілометрової «лінії розмежування». Щомісяця більше 1 мільйона людей змушені перетинати «нічию землю» через контрольно-пропускні пункти, багато з них це роблять лише для того, щоб отримати доступ до основних гуманітарних та соціальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, від гуманітарної кризи страждають 3,4 мільйони людей на Донбасі. В ООН заявили про нестачу коштів для забеспечення гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок конфлікту на сході України.

Нагадаємо, 14 квітня виповнилася четверта річниця з того дня, коли в квітні 2014 року був підписаний указ про початок проведення Антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях для протидії неоголошеної гібридної війни, яку проти України почала Російська Федерація.