У Харкові відбувається V Міжнародний марафон (відео)

У забігах беруть участь більше 10 тисяч осіб, серед них - представники 25 країн.

У Харкові сьогодні відбувається V Міжнародний марафон.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, у забігах беруть участь більше 10 тисяч осіб, серед них - представники 25 країн.

Любителі бігу і професіонали бігатимуть на дистанціях 4,2 км, 10 км, 42 км, також пройдуть командні естафети - 2х21,1 км і 4х10,55 км.

Учасники марафону вже пробігли першу дистанцію 4,2 км. Переможцем серед чоловіків став Андрій Лисенко, на другому місці - Андрій Іванченко, третє місце здобув Олексій Погорілий. Серед жінок першою фінішувала Поліна Слишенко, другою - Тетяна Хаценко, замкнула трійку Аліна Ненько.