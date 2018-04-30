"Непереборний вал для ворога": Турчинов привітав українських прикордонників з професійним святом

Секретар РНБО запевнив, що держкордон стане непереборною європейським валом для ворога.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов привітав прикордонників з професійним святом - Днем прикордонника.

Привітання оприлюднене прес-службою РНБО України.

«Цього року відзначається 100-річчя з дня створення Окремого корпусу кордонної охорони – попередника Державної прикордонної служби України. Вояки Окремого корпусу кордонної охорони боронили кордони Української держави, контролювали переміщення осіб, протидіяли незаконному переміщенню товарів, затримували дезертирів та кримінальних елементів, заклавши підвалини роботи сучасних прикордонників», - зазначив Турчинов.

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Він наголосив, що сьогодні з українського кордону починається кордон цивілізованої Європи. «Ви - вартові переднього краю оборони України, героїчно і самовіддано виконуєте свій конституційний обов’язок, захищаєте суверенітет і територіальну цілісність, бороните спокій наших громадян. Щира вдячність вам за бездоганне виконання військового обов’язку, стійкість, гідність, патріотизм! Низький уклін воїнам-прикордонникам, які загинули, захищаючи рідну землю!» - зазначив секретар РНБО.

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб державний кордон став нездоланним європейським валом для ворога - надійно захищеним та технічно обладнаним. Значним кроком у цьому напрямку стало запровадження біометричного контролю, завдяки чому значно покращилася безпекова ситуація в країні, суттєво ускладнився доступ до України російських шпигунів, диверсантів і провокаторів», - додав Турчинов.

Він побажав прикордонникам мужності, терпіння, витривалості та міцного здоров’я.