Порошенко нагородив Турчинова орденом за успіхи українського ВПК

Державними нагородами також відзначено генерального конструктора КБ «Луч» та керівника Павлоградського хімічного заводу.

Президент України Петро Порошенко нагородив секретаря РНБО Олександра Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Президент постановив нагородити Турчинова за «визначний особистий внесок у розвиток оборонно-промислового потенціалу України, створення сучасних зразків ракетного озброєння».

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Крім того, генерального конструктора та гендиректора ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» Олега Коростельова нагороджено орденом «3а заслуги» І ступеня.

Керівника ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» (Дніпропетровська область) Леоніда Шимана також нагороджено орденом «3а заслуги» ІІ ступеня.

Нагадаємо, в квітні 2018 року в Одеській області пройшли державні випробування нового українського ракетного комплексу "Вільха", в якому використовується боєприпас з коригованої траєкторією польоту.

У лютому 2018-го секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що нові боєприпаси до "Вільхи" запустять у серійне виробництво після того, як на держвипробуваннях буде підтверджено їх ефективність.