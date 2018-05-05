Представник української діаспори з Угорщини незаконно відвідав окупований Крим - посол

Рік тому він здійснив візит до Алушти з порушенням встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Представник української діаспори з Угорщини Анатолій Бурий рік тому незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. Про це посол України в Угорщині Любов Непоп написала на своїй сторінці у соцмережі.

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Вона розраховує, що українська громада Угорщини дасть належну оцінку таким діям Бурого і звернулася до Державного та Столичного самоврядування українців Угорщини.

Непоп додала до допису фото свого звернення від 5 травня на ім'я президента Державного самоврядування українців Угорщини і голови Столичного самоврядування українців Угорщини.

У документі Непоп зазначає, що посольство України в Угорщині отримало інформацію про те, що Бурий у травні 2017 року "здійснив візит до м.Алушта, Автономна республіка Крим, з порушенням встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

Зазначається, що під час цього візиту Бурий "виступав на організованих окупаційною владою Алушти заходах в якості так званого керівника угорської делегації мерії Будапешту, просуваючи ідею налагодження контактів між Угорщиною та окупаційною владою Автономної Республіки Крим у порушення чинного законодавства України та міжнародних норм і духу встановленого міжнародного санкційного режиму щодо країни-окупанта".

"Вказане підтверджується відеоматеріалом, в якому Бурий дає інтерв'ю місцевому окупаційному телеканалу", - додала посол.

Вона наголосила, що дії Бурого, які "спрямовані на підтримку незаконної тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим, на створення ілюзії міжнародного визнання та офіційних контактів з окупаційною владою, порушують законодавство України та Резолюції Генеральної Асамблеї ООН, йдуть у розріз з офіційною позицією Угорщини, яка визнає територіальну цілісність України та дотримується міжнародної політики невизнання спроби анексії АРК".

Посол закликала довести відповідну інформацію до відома усіх депутатів Державного та Столичного самоврядування українців Угорщини.