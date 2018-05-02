Річниця одеської трагедії: в Україну не пустили пропагандистів з Італії, Чехії та РФ

Громадянин Італії під виглядом фотографа свого часу перебував на окупованому Донбасі, а громадянин Чехії виявився журналістом політичного видання, який також спотворював інформацію.

Впродовж лише 1 травня Державна прикордонна служба не допустила в’їзду в Україну проросійськи налаштованих осіб – громадян Італії, Чехії та Росії. Усі вони прямували в Україну «висвітлювати» події 2 травня в Одесі.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. "Двох іноземців не пропущено через кордон в аеропорту «Бориспіль» на підставі інформації, яка надійшла від інших правоохоронних органів. Йдеться про те, що не пропущені громадяни Італії та Чехії неправдоподібно висвітлювали події, які відбувалися протягом останнього періоду в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що громадянин Італії під виглядом фотографа свого часу перебував на території окупованого Донбасу та неодноразово виступав на так званому телебаченні «Оплот TV». В програмах він озвучував відверто брехливу інформацію про перебіг подій на Сході України. А не пропущений в Україну громадянин Чехії виявився журналістом політичного видання, який також спотворював інформацію та неправдиво висвітлював події, що відбуються в Україні.

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"Крім того, ще одного громадянина Росії співробітники Держприкордонслужби не пропустили в нашу країну вже за результатами бесіди. Адже він не зміг підтвердити мету своєї поїздки. Росіянин прибув з двома дітьми начебто як представник фірми з продажу дизайнерського одягу, а насправді виявився політичним оглядачем російського видавництва", - додали у відомстві.

Усіх трьох іноземців повернуто зворотними рейсами.

Раніше повідомлялося, що в Одесі сьогодні відбулися заходи, присвячені четвертим роковинам вуличних сутичок та пожежі у Будинку профспілок 2 травня 2014 року, що забрала життя 48 людей.